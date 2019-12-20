"قوليله خد بوسة".. نصيحة رضوى الشربيني للسيدات لإقناع أزواجهن بالعمل (فيديو)



وأشارت "رضوى"، خلال برنامج "هى وبس" المذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة"، مساء الجمعة، إلى أن نوع آخر من الرجال يرفضون عمل المرأة حتى لا يكون لهن دخلا ثابتا، فتستقوى براتبها، ناصحة الزوجات اللاتي يرفض أزواجهن عملهن خوفا عليهن أن يبحثوا عن فرصة عمل عبر الإنترنت.



وأضافت، "لو زوجك رفض تشتغلي من البيت، يبقى هو خايف تشتغلي ويكون معاكي دخل.. وهنا تدخلي أهله، وتحكميهم بينكم"، منوهة بأنه يجب أن يكون للزوجة طريقة لعرض رغبتها في العمل عليه، معقبة: "اضحكي على عقله هيوافق، قوليله حبيبي خد بوسة وهات بوسة".



قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إن بعض الأزواج يرفضون خروج زوجاتهم للعمل خوفا عليهن من الاحتكاك بالناس، معقبة: "أنا بعذر الرجالة دول".