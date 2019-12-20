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محافظ القليوبية: نفذنا 2096 مشروع بتكلفة 276 مليون جنيهًا لتوفير فرص العمل لشبابنا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:40 م
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اللواء عبد الحميد الهجان
اللواء عبد الحميد الهجان
محمد نبيل
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أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن إجمالس حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت 2096 مشروع باجمالى تكلفة 276 مليون جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة لتمويل عدد من المشروعات المتنوعة وتم توفير فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لابناء المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن مركز ومدينة بنها جاء في المركز الأول حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 775 مشروع بقيمة تمويل 90 مليون جنيه  يليه مركز ومدينة طوخ، حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 414 مشروع بتمويل بلغ 56 مليون جنيهًا.


ووجه المحافظ القيادات التنفيذية بالمحافظة بتسهيل اجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجله التنمية بالمحافظة،موضحا ان برنامج مشروعك يساهم فى القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة تساعد فى عمل المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل توفر له حياة كريمة وتحسن مستوى معيشتهم وتساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة مجالات العمل.


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مصر مشروع تكلفة محافـظ القليوبيــة القليوبية اخبار

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