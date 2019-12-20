المهددين بالغياب عن الأهلي في مواجهة الهلال

يستعد أهلي جدة لمواجهة الشباب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.





ويقام اللقاء بين الشباب والأهلي، يوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.





سيكون هناك لاعبين إثنين مهددين بالغياب عن لقاء الهلال، في حال حصولهما على الكارت الأصفر، وهم، "عبدالفتاح عسيري و لوكاس ليما".





جدير بالذكر أن الهلال يلاقي الأهلي يوم السابع من شهر يناير المقبل، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين.





أهلي جدة استطاع أن يفوز أمام ضمك، بخماسية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين، بينما سقط الشباب بثنائية نظيفة أمام أبها.





ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 23 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز العاشر برصيد 15 نقطة.



