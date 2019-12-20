Advertisements
Advertisements
Advertisements

فوز مركز شباب مطاي ومركز شباب العدوة ومركز شباب مغاغه في القسم الرابع

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:56 م
Advertisements
بوابة الفجر
سالم خليل
Advertisements

اختتمت اليوم مباريات الجولة الثانية، لمسابقة دوري القسم الرابع، لمحافظه المنيا للموسم الكروي الجديد 2019\2020 والتي تضم انديه محافظة المنيا

في المباراه الأولي، فاز فريق مركز شباب العدوه، علي فريق مركز شباب البرجاية، بسبعة اهداف لهدفين، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مطاي.

وفي المباراه الثانية، فاز فريق مركز شباب مطاي، علي فريق نادي سمالوط، بهدف نظيف، في المباراه التي شهدها ملعب عرب الزينة بسمالوط.

وفي المباراه الثالثة، فاز فريق مركز شباب مغاغه، علي فريق ديرمواس، بهدفين لهدف في المباراه التي احتضنها ملعب ديرمواس.

والجدير بالذكر أن فريق مغاغه باي في هذه الجولة.
Advertisements

أخبار تهمك

خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 9 ساعات

اعتراف خطير من فالفيردي بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

HD كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر elzamlek مشاهدة مباراة الزمالك يلا شوت online تابع لايف أون سبورت

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. جولة تفقدية للسيسي بمصر الجديدة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري| نتيجة مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم الجمعة 20-12-2019

منذ ساعتين

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ 37 دقيقة

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ 17 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ ساعتين

فضيحة جديدة.. مطالب بركلة جزاء لبرشلونة في الكلاسيكو

منذ ساعة و 8 دقيقة

يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري Yalla Shoot

منذ نصف ساعة

«live Zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر On SpO

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:13 م

«live Zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر On SpO

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

07:08 م

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

06:37 م

بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري| نتيجة مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم الجمعة 20-12-2019

07:06 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status