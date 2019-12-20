Advertisements
Advertisements
Advertisements

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:50 م
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
حسام مجدي
Advertisements

يقترب نادي ليفربول الإنجليزي وجماهير الفريق من تلقي صدمة قوية بشأن مستقبل المصري محمد صلاح نجم الفريق خلال الفترة القادمة.

محمد صلاح يفكر في الرحيل عن ليفربول

وكشفت شبكة "دون بالون" الإسبانية أن محمد صلاح يفكر في الرحيل عن نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وإشارات الشبكة إلى أن صلاح يريد خوض تجربة جديدة في نادي أخر ودوري جديد بداية من الموسم القادم.

باريس سان جيرمان الأقرب إلى محمد صلاح

وأكدت الشبكة أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو الأقرب لخطف محمد صلاح في حالة رحيله عن نادي ليفربول في نهاية الموسم الحالي.

وذكرت الشبكة أن نادي باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع محمد صلاح في الصيف القادم تحسبا لرحيل أحد الثنائي كيليان مبابي أو نيمار دا سيلفا نجمي الفريق في نهاية الموسم.

باريس سان جيرمان يرصد مبلغ ضخم لضم صلاح

كما كشفت الشبكة أن نادي باريس سان جيرمان على استعداد لدفع مبلغ مالي ضخم يصل إلى 176 مليون دولار لضم محمد صلاح في انتقالات الصيف القادمة.

مشاركات محمد صلاح مع نادي ليفربول هذا الموسم

وقد شارك محمد صلاح في 23 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا آلموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 13 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول رحيل محمد صلاح باريس سان جيرمان

أخبار تهمك

عاجل.. جولة تفقدية للسيسي بمصر الجديدة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري Yalla Shoot

منذ أقل من نصف ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ أقل من ساعتين

اعتراف خطير من فالفيردي بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري| نتيجة مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم الجمعة 20-12-2019

منذ أقل من ساعتين

فضيحة جديدة.. مطالب بركلة جزاء لبرشلونة في الكلاسيكو

منذ ساعة

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ 34 دقيقة

«live Zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر On SpO

منذ أقل من ساعتين

خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أزمة نارية لفايلر مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

HD كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر elzamlek مشاهدة مباراة الزمالك يلا شوت online تابع لايف أون سبورت

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 25 مارس.. الملكي يرد على الصفقة الكبري

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين.. الملكي يطرد 3 نجوم من أجل عيون بوجبا وراموس ينفجر بسبب محمد صلاح

مانشستر سيتي يُهدد ريال مدريد في صفقته الكبري

أخبار ريال مدريد اليوم: 4 لاعبين ينقلبون على زيدان والريال يرصد مبلغا خرافيا لخطف نجم ليفربول وخطة محكمة لضم صفقة القرن

أخبار ريال مدريد: الريال يفتح خزائنه لضم الأفضل في العالم وصفقة خرافية في الطريق ونجم المغرب يحسم موقفه من العودة للملكي

مبابي يسهل انضمام صلاح إلى ريال مدريد

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:13 م

«live Zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر On SpO

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

07:08 م

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

06:37 م

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

08:30 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status