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دريد لحام يطالب بمنع ارتداء النقاب في الجامعات
الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:41 م
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صلاح حسن
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طالب الفنان السوري دريد لحام، بمنع ارتداء "النقاب" في الجامعات موضحًا أنه يدعم فكرة إلغاء النقاب في الجامعات ومنع ارتدائه في بلاده مبررًا ذلك بالقول: "قبل منعه أو السماح به علينا التأكد من يرتدي النقاب؟، من المحتمل أن يكون منقب وليس منقبة ولذلك أنا ضد النقاب وأرى أنه يجب منعه في بلدنا".
وأعرب الفنان السوري دريد لحام، عن فخره بماضيه، موضحًا أنه في حال سُئل عن نفسه يقول: "أنا الشهادات والتكريمات المعلقة على هذه الحيطان مستقبلي أمامي وليس خلفي دعوني أحافظ على بريق ما قدمت من منتجات فنية".
وأضاف دريد لحام في مقابلة إذاعية عبر أثير إذاعة "ميلودي إف إم" أجراها الإذاعيين ماجد العجلاني وبتول سعيد، أنه توقع الوضع الحالي الذي نعيشه في أعماله القديمة وكان هذا بمثابة نظرة صادقة للحظة التي نعيشها، مبينًا: "هذا ما فعلته أنا والماغوط حيث استطعنا تحليل ما كنا نعيشه وإسقاطه على التلفزيون والمسرح".
دريد لحام
وأكد دريد لحام، أنه لن يكتفي بما قدمه من نجاحات فقال: "مازلت في الخطوة الأولى لغاية اليوم وعندما يشعر المرء أنه وصل لمبتغاه يكون قد انتهى وأنا عن نفسي ما زال أمامي الكثير لتعلمه وإنجازه وتنفيذه والحلم الأكبر لم يأت بعد".
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