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توقعات باستقبال البورصة الكويتية تدفقات نقدية بقيمة 3 مليارات دولار

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:39 م
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البورصة الكويتية
البورصة الكويتية
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أكد  المهندس بدر ناصر الخرافي رئيس اللجنة التنفيذية في بورصة الكويت، عن سعادته وفخره بترقية الكويت وانضمامها لمؤشر MSCI.


وقال الخرافي خلال تصريحات صحفية، عقب إعلان «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» MSCI عن تأكيدها ترقية السوق الكويتي الى مرتبة «الأسواق الناشئة بوزن %0.69 إن الترقية تمثل بلا شك ثمرة جهود مكثفة بُذلت على مدار الفترة الماضية بقيادة «الهيئة» وبالتعاون مع «بورصة الكويت» والشركة الكويتية للمقاصة.

وتابع الخرافي ان التطورات التي تشهدها البورصة جعلتها هدفاً استثمارياً للمؤسسات المالية العالمية، لافتاً إلى أن إدراج حزمة من الشركات التشغيلية ضمن مكونات المؤشر يؤكد تحسن بيئة الأعمال ومتانة الخطط التطويرية التي تخضع للتنفيذ على أرض الواقع.

وأكد ان ما يتحقق من نجاحات بمنظومة السوق يُمثل ترجمة لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورؤيته السامية في شأن تحويل الكويت لمركز مالي.

وتمنى الخرافي النجاح للحكومة الجديدة في إشارة إلى أن البيئة الاستثمارية بالكويت تشهد انفتاحاً في ظل القيادة السامية ما يجعل الحكومة مُطالبة ببذل جهود مكثفة لإضفاء المرونة المطلوبة وفتح آفاق داعمة لدور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

توقعات باستقبال البورصة الكويتية تدفقات بقيمة 3 مليارات دولار


وتوقع الخرافي أن تستقبل البورصة أكثر من 3 مليارات دولار في مايو المقبل ستعمل مؤسسات عالمية على ضخها نحو الأسهم التي تشملها الترقية، مشيراً إلى أن العديد من الصناديق السيادية والبنوك ينتظر أن تشارك في العملية.

ونوه الى ان الترقية تعد الثالثة للكويت بعد الإدراج بمؤشري «ستاندر أند بورز داو جونز (S&P Dow jones) في ديسمبر 2018 والترقية ضمن مؤشر «فوتسي راسل FTSE RUSSELL في سبتمبر 2017.

وأشاد الخرافي بفريق جاهزية السوق، ممثلاً في الكوادر الوطنية الشابة المشاركة من «الهيئة» والبورصة والمقاصة، مؤكداً أنهم الثروة الحقيقية التي يمكن البناء عليها لمستقبل أكثر تطوراً.

وأفاد بأن ما يقدمونه من دور محوري يجعل السوق هدفاً استراتيجياً للجميع، لافتاً الى أن سرعة استيفاء شرطي تقابل الصفقات والحسابات المجمعة قبل الموعد المحدد يعكس نجاعة ديناميكية العمل المتبعة.

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الكلمات المفتاحية

ترقية البورصة الكويتة لمؤشر مورغان استانلي البورصة الكويتية

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