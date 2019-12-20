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صحيفة هولندية تفجر مفاجأة حول دي يونج

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:43 م
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دي يونج
دي يونج
عبدالقادر عرابي
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فجرت صحيفة "آس" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل اليوم، حول نجم نادي برشلونة ومنتخب هولندا فرانكي دي يونج.

وكشفت آس نقلاً عن صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية، أن نجم برشلونة القادم للنادي الكتالوني مطلع هذا الموسم، جاء على غير رغبة المدير الفني للفريق "إرنستو فالفيردي".

وأضافت الصحيفة الهولندية أن دي يونج صمم على الإنتقال لبرشلونة، رافضا كل العروض التي قدمت له، لا سيما من ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ونشرت الصحيفة تقريرها حول دي يونج، بعد أسبوع واحد من خروج نادي أياكس من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام فالنسيا.

وأفادت الصحيفة أن دي يونج أصر على برشلونة، لعشقه الشديد وإعجابه بالنادي وبنجمه الكبير ليونيل ميسي.

في المقابل لم يرد فالفيردي ضم دي يونج على الإطلاق، حيث أنه ليس من نوعية اللاعبين المفضلين له، وفقاً للصحيفة.

وإنضم دي يونج مطلع هذا الموسم قادماً من أياكس أمستردام مقابل مبلغ 74 مليون يورو، بالإضافة لمبلغ 11 مليون يورو كمتغيرات، وكان الإتفاق بين أياكس وبرشلونة قد عقد منذ فترة كبيرة قبل الميركاتو الصيفي الماضي.

ويحتل برشلونة المركز الأول في الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد، وسيواجه ديبورتيفو ألافيس في الجولة الثامنة عشرة من الليجا غداً السبت.

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