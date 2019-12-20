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هواوي تطلق رسمياً الجهاز اللوحي الجديد HUAWEI MediaPad M5 Lite في السوق المصري

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:41 م
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جهاز هواوي اللوحى الجديد
جهاز هواوي اللوحى الجديد
أحمد الشيخ
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أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن الإطلاق الرسمي للجهاز اللوحي الجديد والمتطور HUAWEI MediaPad M5 Lite في السوق المصري والذي يعد نسخة أكثر تطوراً عن سابقه في الإمكانيات التي يتطلع اليها مستخدمي الأجهزة اللوحية. يوفر HUAWEI MediaPad M5 Lite العديد من المزايا المتطورة مثل قلم HUAWEI M-Pen lite Stylus الذي يقدم للمستخدمين إمكانيات مذهلة في زيادة القدرة الإنتاجية والترفيهية على حد سواء ومتاح في جميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين.

 

من جانبه قال "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، "يتطلع المستهلك المصري الي استخدام الأجهزة الذكية التي يعتمد عليها للقيام بمهامه اليومية بكفاءة وبسرعة بجانب استخدامه للهاتف الذكي.

 

وشهدت معدلات استخدام الأجهزة اللوحية تطوراً كبيراً في السوق المصري حتى أصبحت الأجهزة اللوحية تمثل أهمية كبيرة سواء في استخدامها في العمل أو الترفيه، لذا تهتم هواوي بتصميم أجهزة لوحية مبتكرة تسعي من خلالها تقديم حلول ذكية لكافة الاستخدامات ومن أجل خلق مجتمع متصل ومترابط بشكل أفضل بجميع الأجهزة الذكية التي تصممها. ونتطلع لتحقيق مزيد من النجاح في السوق المصري من خلال طرح جهاز هواوي اللوحي HUAWEI MediaPad M5 Lite في الأسواق المصرية "

 

يأتي جهاز هواوي اللوحي HUAWEI MediaPad M5 Lite برقاقة معالج Kirin 659 المتطورة بجانب وحدة معالجة الرسوميات Mali T830 MP2، اللذان يعملا مع ذاكرة عشوائية تبلغ 4 جيجا بايت و64 جيجا بايت من وحدة التخزين. كما يتمتع الجهاز اللوحي بشاشة كاملة عالية الوضوح بدقة 1080 ومن نوع IPS مقاس 10.1 بوصة والتي تقدم تجربة مشاهدة غنية من خلال تقنية HUAWEI ClariVu التي تعمل على تحسين سطوع الشاشة ووضوحها.

 

يتمتع جهاز هواوي اللوحي الجديد ببطارية عالية الكثافة بسعة 7500 ملي أمبير والتي تمتد لأكثر من 13 ساعة من الاستخدام المتواصل وقادرة على الشحن من نسبة 0% الي 100% في أقل من ثلاث ساعات فقط بفضل تقنية الشحن السريع. كما تم تزويد الجهاز بأربعة سماعات ثلاثية الأبعاد من نوع Harman Kardon.

 

الجدير بالذكر أن هواوي تضمن دائماً لمستخدميها أفضل قيمة شرائية، بالإضافة إلى تقديم أفضل تجربة مستخدم وهو مما أدى إلى إطلاق جهاز هواوي اللوحي HUAWEI MediaPad M5 Lite بسعر تنافسي مقارنةً بالإمكانيات التي يتمتع بها والتجربة التي يوفرها.

 

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