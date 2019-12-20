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القسم الثالث.. مباريات الجولة الحادية عشر للمجموعة الثامنة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:44 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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ينطلق غدا السبت مواجهات الجولة الحادية عشر بالمجموعة الثامنة لدوري القسم الثالث في الثانية والنصف عصرا، وتأتي المباريات كالتالي:-

يستضيف سمنود بقيادة مصطفي أبو إسماعيل صاحب المركز الخامس برصيد 19 نقطة، نظيره بلطيم الذي يحتل المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

بينما يواجه الزعفران صاحب المركز السابع برصيد أربعة عشر نقطة، نظيره سبورتنج كاسل الذي يسبقه في المركز السادس برصيد 15 نقطة.

وعلي ملعب استاد طنطا يتقابل عثماثون طنطا بقيادة محمد علوش الذي حقق 4 انتصارات متتالية، والذي يحتل المركز الثالث برصيد 21 نقطة، مع نظيره صيد المحلة ثاني المجموعة بنفس الرصيد 21 نقطة، في مواجهة صعبة ب6 نقاط.

ويحل مطوبس صاحب المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط، ضيفا علي الحامول الذي يحتل المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

ويواصل كفر الشيخ تصدره للمجموعة برصيد 25 نقطة منفردا، بمواجهة نظيره سيدي سالم متذلل الترتيب برصيد 6 نقاط في المركز الثالث عشر.

وأملا في البقاء يستضيف اتحاد بسيون صاحب المركز الثاني عشر برصيد سبع نقاط، نظيره شباس الشهداء صاحب المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

وفي ختام منافسات الجولة ال11 يجمع لقاء بين فريقي مركز شباب الحنفي صاحب المركز الأخير بأربعة نقاط، ودسوق صاحب المركز العاشر برصيد ب8 نقاط، في مباراة لا تقبل القسمة علي اثنتين لمن أراد البقاء في القسم الثالث، ويسعي مطوبس للفوز للهروب من شبح الهبوط.

ترتيب المجموعة:-
١-كفر الشيخ ٢٥
٢-صيد المحلة ٢١
٣-عثماثون ٢١
٤-الحامول ٢٠
٥-سمنود ١٩
٦-سبورتنج كاسل ١٥
٧-الزعفران ١٤
٨-بلطيم ١٣
٩-شباس الشهداء ١٣
١٠-دسوق ٨
١١-مطوبس ٨
١٢-إتحاد بسيون ٧
١٣-سيدي سالم ٦
١٤-مركز شباب الحنفي 4 نقاط
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