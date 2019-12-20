إيناس عبدالدايم توافق على اقتراح يوماً للأزياء التقليدية المصرية نوفمبر 2020

جاء ذلك أثناء الإحتفالية التي أقيمت بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون، للإعلان عن المؤتمر الثاني وفعالياته ( المرأة الإفريقية أيقونة القارة السمراء)، والذي سيقام في يومي الأحد والإثنين ( 6،5) في أبريل القادم 2020 .

أعجبت د. إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة المصرية، على الاقتراح المقدم من د. إيمان مهران وهي مقرر المؤتمر الإفريقي والذي نص على تحديد يوم للزي التقليدي في مصر.حيث اقترحت يومًا لرأس السنة المصرية القديمة كأقدم تقويم عرفه التاريخ، وذلك بدءًا من العام القادم الموافق 6261 _ الموافق 11 سبتمبر، وهذا التقويم يرتبط بالطبيعة والفلك في مصر.كما اقترحت تحديد يوم 19 نوفمبر للاحتفاء بالثقافة التقليدية الإفريقية في مهرجان رسمي وشعبي يعيد طرح الفنون الشعبية الإفريقية وسط الجماهير من خلال الفنون التشكيلية والأزياء والموسيقى والرقص، وذلك في عرض مفتوح بشارع المعز بقلب القاهرة الفاطمية ، وسوف يتم عرض تفاصيل الاحتفالية فى حينها وذلك بإشراف وزارة الثقافة المصرية، مع التنسيق مع باقي الوزارات المعنية .وذلك فى إطار الاحتفالية التي أقامتها أكاديمية الفنون برئاسة د. اشرف زكى، رئيس أكاديمية الفنون، د. غادة جبارة، نائب رئيس الأكاديمية ورئيس المؤتمر، وفى حضور كلاً من د. إيمان مهران، مقرر المؤتمر، د. نهلة ابسخرون، أمين المؤتمر، وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.ولذلك شهدت قاعة المؤتمرات حضور من كافة المعاهد، ودار الحوار حول ( دور الأكاديمية في التواصل بين مصر وإفريقيا ) من خلال الفنون، وقد طرحت عدة مشروعات ثقافية حول التعاون المصري الافريقى، بالإضافة الى المنح الدراسية التي تقدمها أكاديمية الفنون لدعم الطلاب الأفارقة في كافة معاهد الأكاديمية .وعن كتاب المؤتمر والذي يقع فى حوالي ( 500 ورقة ) وقد تضمن أبحاث دارت حول الملف الإبداعي في إفريقية، حيث تم توزيع النسخ على الباحثين المشاركين وتوزيع السي دي للكتاب مجاناً للحضور.والجدير بالذكر ان كتاب المؤتمر متوفر حالياً على ( c.d ) ويوزع مجانا بمقر إدارة المؤتمر بالمبنى المركزي بأكاديمية الفنون الدور العاشر، حيث صرح الأستاذ الدكتور أشرف زكى أن الأكاديمية منوط بها نشر الإبداع وإكتشاف الموهوبين ورعايتهم فى كافة إنحاء الجمهورية، و ذلك من اجل الدفع بالإبداع كشريك في التنمية ، والعمل على مؤازرة ما تقوم الدولة المصرية من تنمية للموار البشرية .على جانب أخر صرحت الأستاذة الدكتورة غادة جبارة إن المؤتمر هذا العام سوف يشهد تميزا لتناوله موضوع المرأة فى إفريقيا كأيقونة إبداعية وذلك من اجل دعم دور المرأة التنويري والثقافي ، وهو في ظل أجندة الدولة المصرية لتنمية وتمكين المرأة في إفريقيا.هذا وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل اخرى حول فعاليات المؤتمر المرتبطة بالمرأة الإفريقية على التوالي .