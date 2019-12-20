نتيجة مباراة الزمالك اليوم | أهداف مباراة الزمالك وسموحة | بث مباشر مباراة الزمالك الآن ON SPORT LIVE

يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة نادي الزمالك ضد سموحة، كورة ستار ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز KORA STAR، الزمالك يستضيف سموحة سبورت على ملعب القاهرة الدولي.





كورة أونلاين ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جهازه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يستضيف سموحة، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، KORA ONLINE ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.





كورة جول ويلعب الزمالك المباراة تحت قيادة فرنسية بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني، حيث خاض أولى مبارياته أمام أول أغسطس الأنجولي، ونجح في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا KORA GOAL، والفوز على بيراميدز سبورت بثنائية دون رد، قبل أن يتلقى هزيمة أمام طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين، الزمالك يطمح لتعويض هزيمة الجيش الأخيرة والمضي قدمًا نحو مقدمة الترتيب.





موعد مباراة الزمالك وسموحة بالدوري العام

وتُقام مباراة نادي الزمالك ضد سموحة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقله لمباراة الزمالك وسموحة بالدوري العام

وتُذاع مباراة الزمالك وسموحة، عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات للدوري المصري والمسابقات المحلية، كورة بلس تابع بث مباشر الزمالك يستضيف سموحة، KORA PLUS على ملعب القاهرة الدولي.





ترتيب الفريقين بالدوري المصري الممتاز

كورة حصري حيث يدخل الزمالك المباراة وهو محتلًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 13 نقطة ويتخلف بفارق الأهداف عن الفارس الأبيض، KORA7ASRY الزمالك يستضيف سموحة، بالدوري المصري الممتاز.





كول كورة ويسعى نادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون المدير الفني، لتحقيق الفوز وسط أرضه وجماهيره، فيما يطمح حسام حسن المدير الفني، لتحقيق الفوز والدخول في المربع الذهبي، COOL KORA الزمالك يصطدم مع سموحة، في قمة الجولة العاشرة للدوري المصري العام.

كورة فور جول، حيث فشل الزمالك في تحقيق الفوز على طلائع الجيش، وتلقى هزيمة مفاجئة بثلاثية مقابل هدفين بالجولة الثامنة، KORA4GOAL حيث يتطلع الزمالك، للنقاط الثلاث من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب المحلي.

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