يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري Yalla Shoot

شاهد عبر موقع الفجر الرياضي بث مباشر اليوم الجمعة 20 ديسمبر لمباراة الزمالك وسموحة yalla shoot

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ويشهد إستاد القاهرة مواجهة مرتقبة تجمع اليوم بين فريقي الزمالك yalla kora وضيفه سموحة، في الإسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز

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وتشهد المباراة مواجهة قوية خارج الخطوط، تجمع الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك kora star وحسام حسن المدير الفني لسموحة.

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التشكيل المتوقع لفريق الزمالك ضد سموحة

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك kooora4live للمباراة كما يلي

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبدالغني – عبدالله جمعة

خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما.

خط الهجوم: كريم بامبو– مصطفى محمد – أشرف بن شرقي





موعد مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها

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هذا وتنقل المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، الجمعة 20 ديسمبر، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة ON Sports HD بالإضافة لقناة Time Sports HD.



