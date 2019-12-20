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يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري Yalla Shoot

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:38 م
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بوابة الفجر
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شاهد عبر موقع الفجر الرياضي بث مباشر اليوم الجمعة 20 ديسمبر لمباراة الزمالك وسموحة yalla shoot
شاهد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري يلا كورة، متابعة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري الممتاز cool kora ، متابعة مباراة الزمالك وسموحة أونلاين، شاهد عبر الإنترنت مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري اليوم لايف كورة برابط سريع جودة عالية مباشرة.

ويشهد إستاد القاهرة مواجهة مرتقبة تجمع اليوم بين فريقي الزمالك yalla kora وضيفه سموحة، في الإسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز
متابعة بث حي ومباشر لمبارة الزمالك وسموحة في الدوري المصري mobi kora.

وتشهد المباراة مواجهة قوية خارج الخطوط، تجمع الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك kora star وحسام حسن المدير الفني لسموحة.
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التشكيل المتوقع لفريق الزمالك ضد سموحة
شاهد مباشرة بث مباشر لمباراة الزمالك وسموحة cool kora رابط سريع جودات متعددة، متابعة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري live7hd رابط مباشر جودة عالية، مشاهدة بث قناة on sports على الإنترنت جودة يوتيوب.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك kooora4live للمباراة كما يلي
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبدالغني – عبدالله جمعة
خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما.
خط الهجوم: كريم بامبو– مصطفى محمد – أشرف بن شرقي

موعد مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها
يمكنكم متابعة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري من خلال kora live رابط سريع جودة عالي، أو من خلال الرابط koora online دون تقطيع.

هذا وتنقل المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، الجمعة 20 ديسمبر، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة ON Sports HD بالإضافة لقناة Time Sports HD.

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