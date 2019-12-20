بورسعيد تقدم 117 خدمة إليكترونية للمواطنين

وأشار "الغضبان"، خلال حواره ببرنامج "ستديو الشارع" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الجمعة، إلى أنهم أنشئوا أول سوق حضاري للأسماك، وجاري إنشاء أكبر سوق للخضروات والفواكهة على مستوى المحافظة، لافتا إلى أنهم أنشئوا تلك الأسواق في أماكن كانت توصف بالعشوائيات، معقبا: "والآن أًصبحت المنطقة بمثابة الداون تاون للمحافظة".



وأضاف محافظة بورسعيد، أن المواطن في المحافظة يحصل الآن على 117 خدمة إليكترونية ما بين صحة، ومرور وتموين، حيث يتوجه المواطن إلى مكتب خدمات ليحصل على خدمته.

