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live| بث مباشر.. الان مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة بدون تقطيع

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:35 م
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بوابة الفجر
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 يستضيف نادي الزمالك، kora goal نظيره سموحة السكندري في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة kora star على ستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز kora live.
ويدخل الزمالك مباراة اليوم، yalla shoot من أجل تصحيح مساره في مسابقة الدوري kora online بعد الهزيمة الأخيرة أمام طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين، فيما يدخل سموحة المباراة منتشيًا بفوزه الأخير أمام أسوان بهدف نظيف.

ويمكنكم متابعة مباراة الزمالك ضد نادي سموحة اليوم في بطولة الدوري بث مباشر kora star.

مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري yalla shoot.

وستذاع مباراة نادي الزمالك kora live ضد نظيره نادي سموحة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت 1" بتعليق حاتم بطيشة وعلى قناة "تايم سبورتس" بتعليق محمد الكواليني.

ويحتل نادي الزمالك yalla kora المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي سموحة YALLA SHOOT في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
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