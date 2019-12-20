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الأربعاء.. فيلم "Spider Man" بمركز الثقافة السينمائية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:37 م
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Spider Man
Spider Man
شيماء عطية
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تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يواصل مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومى للسينما، برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، نشاطه الفنى والثقافى فى السادسة من مساء يوم الأربعاء ٢٥ ديسمبر الجارى،.

حيث يعرض مركز الثقافة السينمائية بإشراف الناقد السينمائى مجدى الشحرى، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، الفيلم الأمريكى ( Spider Man )، البطولة للفنانين " توبى ماجوير، كريستين دانست، جيمس فرانكو، وليم دافو"، إخراج سام دايمى.

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