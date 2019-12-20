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تغطية مباشرة| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر| نتيجة مباراة الزمالك اليوم في الدوري المصري الممتاز

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:31 م
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بوابة الفجر
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يستعد نادي الزمالك KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي سموحة السكندري اليوم الجمعة 20 ديسمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة KORA STAR من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي الزمالك KORS LIVE ضد نظيره نادي سموحة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة KORA ONLINE وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري
وستذاع مباراة نادي الزمالك KORA ONLINE ضد نظيره نادي سموحة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت 1" بتعليق حاتم بطيشة وعلى قناة "تايم سبورتس" بتعليق محمد الكواليني.

بث مباشر لمباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي سموحة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي سموحة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز
ويحتل نادي الزمالك KORA STAR المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي سموحة YALLA SHOOT في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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