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رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:30 م
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بوابة الفجر
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رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أنباء التعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري في الفترة القادمة.


وارتبط الاهلي بالتعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري، بعد ترشيحه من قبل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.


وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الحدث اليوم: هناك خيارات مطروحة على النادي ونحن نسير في اتجاهما ولكن قد نعيد تفكيرنا في هذه الصفقات بسبب غدر كرة القدم.


واضاف: فايلر طلب من الأهلي صفقتين الأولي كانت كهربا ونجحنا في ضمها والثانية نسعي لإتمامها حالياً.


وعن التعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي قال: لا نريد التحدث عن شخص بعينه، هناك 3 أو 4 أسماء في الخيارات النهائية، وسنعلن عن الصفقة بعد إتمامها بشكل رسمي".
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