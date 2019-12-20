Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمين عام "مستقبل وطن" يوجه رسالة للقائمين على منتدى شباب العالم

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:27 م
Advertisements
حسام الخولى
حسام الخولى
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال حسام الخولي، الأمين العام لمستقبل وطن، إن منتدى شباب العالم يشهد تطور كبير من نسخة لأخرى، مطالبا إدارة المنتدى أن يتم عرض كل جلسات المنتدى كاملة على "السوشيال ميديا".

وأشار "الخولي"، خلال حواره مغ برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن جلسات المنتدى لا يتم التسويق لها بشكل جيد، وهو ما يحدث مع المشروعات القومية أيضا، مضيفا أن عدد المشروعات القومية كبير ولكن لا تسوق بشكل ملائم.

وأضاف أن من يصنع مستقبل الإنسان هو نفسه، وأي أمر آخر مجرد عوامل مساعدة، موجها رسالة إلى الشباب: "قضوا وقتكم في جمع المعلومات، اللي حواليكم عوامل مساعدة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدى شباب العالم توك شو إم بي سي مصر أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. جولة تفقدية للسيسي بمصر الجديدة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

منذ ساعتين و 11 دقيقة

خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أزمة نارية لفايلر مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ 33 دقيقة

يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري Yalla Shoot

منذ أقل من نصف ساعة

فضيحة جديدة.. مطالب بركلة جزاء لبرشلونة في الكلاسيكو

منذ ساعة

اعتراف خطير من فالفيردي بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

HD كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر elzamlek مشاهدة مباراة الزمالك يلا شوت online تابع لايف أون سبورت

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري| نتيجة مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم الجمعة 20-12-2019

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

«live Zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر On SpO

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"قبل انطلاقه بأيام".. البرلمان يشيد بمنتدى شباب العالم.. ويؤكد: يتيح الفرصة لتبادل الأراء

من شرم الشيخ.. "مستقبل وطن" يدشن هاشتاج "أهلا بشباب العالم في مصر"

أمين "شباب مستقبل وطن أسوان": منتدى شباب العالم حقق نجاحات كبيرة

منتدى شباب العالم يستحوذ على قائمة اهتمام القنوات التليفزيونية

"مستقبل وطن" ترصد مكاسب مصر من منتدى شباب العالم دوليا

حسام الخولي: حديث شباب العالم عن إحياء السلام أمر "منطقي"

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:13 م

«live Zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر On SpO

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

07:08 م

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

06:37 م

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

08:30 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status