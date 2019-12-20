أمين عام "مستقبل وطن" يوجه رسالة للقائمين على منتدى شباب العالم



وأشار "الخولي"، خلال حواره مغ برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن جلسات المنتدى لا يتم التسويق لها بشكل جيد، وهو ما يحدث مع المشروعات القومية أيضا، مضيفا أن عدد المشروعات القومية كبير ولكن لا تسوق بشكل ملائم.



وأضاف أن من يصنع مستقبل الإنسان هو نفسه، وأي أمر آخر مجرد عوامل مساعدة، موجها رسالة إلى الشباب: "قضوا وقتكم في جمع المعلومات، اللي حواليكم عوامل مساعدة".



قال حسام الخولي، الأمين العام لمستقبل وطن، إن منتدى شباب العالم يشهد تطور كبير من نسخة لأخرى، مطالبا إدارة المنتدى أن يتم عرض كل جلسات المنتدى كاملة على "السوشيال ميديا".