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وزير الرياضة يعلن تفاصيل ماراثون زايد فى مؤتمر صحفى الثلاثاء المقبل

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:23 م
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بوابة الفجر
أسماء قورة
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يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل النسخة السادسة من "ماراثون زايد الخيري" لعام 2019، والذي تستضيفه مدينة السويس الجمعة المقبلة.

ويحضر فاعليات المؤتمر الصحفي الذي يقام الثلاثاء القادم 24 ديسمبر بفندق "جي دبليو ماريوت" الساعة الخامسة مساءً، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا للماراثون، والسفير جمعة مبارك سفير الإماراتي بالقاهرة، السيد عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي، الدكتور حاتم أبو القاسم عميد معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن تخصيص دخل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة والذي يأتي في اطار حرص وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابي الغاشم والذي نتج عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة بمصر، وتأكيدًا من وزارة الشباب والرياضة على الدور المجتمعي للرياضة، وتستهدف وزارة الشباب والرياضة مشاركة نحو 20 ألف شاب وفتاه من جميع المحافظات، وتصل قيمة جوائز الماراثون إلى 2 مليون جنيه.
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