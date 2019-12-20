أول تعليق من جوارديولا على رحيل أرتيتا إلى أرسنال

علق بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على رحيل ميكل أرتيتا مدربه المساعد إلى نادي أرسنال.









تولي أرتيتا تدريب نادي أرسنال

وقد أعلن نادي أرسنال الإنجليزي صباح اليوم الجمعة 20 ديسمبر رسميا تولي ميكل أرتيتا مهمة تدريب الفريق الفترة القادمة خلفا للإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق السابق.









تعليق جوارديولا على رحيل أرتيتا عن مانشستر سيتي

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عن رحيل أرتيتا: "‏بيب عن خسارة أرتيتا: "لقد قرر الرحيل. لا أستطيع إيقافه في متابعة حلمه، وأرسنال كان جزء كبير من حياته العملية، أتمنى له التوفيق وأنا متأكد بأنه سيُبلي حسناً هناك."









موعد مباراة أرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي

ويستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره نادي إيفرتون الإنجليزي غدا السبت 21 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









ترتيب نادي أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي أرسنال في المركز العاشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.









بينما يتواجد نادي إيفرتون في المركز السادس عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها حتى الآن.



