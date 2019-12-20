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هجوم زملكاوي على الهاني سليمان.. والحارس يرد على الجمهور

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:13 م
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الهاني سليمان
الهاني سليمان
رامي بشاي
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هاجمت جماهير الزمالك المتواجدة فى ستاد القاهرة اللاعب الهانى سليمان حارس مرمى سموحة.

وذلك بسبب محاولات الحارس تضيع الوقت بإدعاء الاصابة، ليقوم الهانى سليمان بالرد عليهم والدخول معهم فى مناوشات.

حكم المباراة محمد الحنفى من جانبه حذر الهانى سليمان من تضيع الوقت وهدده بالانذار فى المرة القادمة.

بينما تألق الحارس الهانى سليمان فى إنقاذ مرماه من كرة خطيرة للزمالك من عرضية أوناجم إلى مصطفى محمد الذى يسددها مباشرة فى مواجهة مرمى سموحة ولكنها تتجه لمنتصف المرمى تجد يد الهانى سليمان.

وتشير النتيجة حتى الدقيقة 30 إلى التعادل السلبى بدون أهداف بين الفريقين.

وجاءت تشكيلة الزمالك على النحو التالي:

محمد ابو جبل في حراسة المرمى. 

حازم امام ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وعبدالشافي في خط الدفاع. 

طارق حامد وفرجاني ساسي واوباما ومحمد اوناجم
اشرف بن شرقي في الوسط. 

 ومصطفى محمد في الهجوم.

أما تشكيلة سموحة للمباراة فجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان 
خط الدفاع:  رجب نبيل  - محمد كوفي  - شريف رضا – محمد الترهوني 
خط الوسط: أحمد حمص – يوسف ديوب -  ناصر ماهر – خالد محمد عبد الفتاح   
خط الهجوم: حسام حسن – رونالد وانجا

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رياضة الهاني سليمان الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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