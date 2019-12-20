البنك المركزي: تراجع حجم النقد المصدر من فئة 100 جنيه

أظهرت بيانات من البنك المركزي، تراجع حجم النقد المصدر والمطبوع خلال شهر سبمتبر.

وأوضح البنك المركزي في بيانا بها، أن حجم النقد المصدر والطبوع بلغ 543,576 مليار جنيه نهاية سبتمبر، مقابل 547.298 مليار جنيه نهاية اغسطس الماضي بنسبة هبوط بلغت 0.68%.





وأضاف "التقرير" أن النقد المصدر من فئة 200 جنيه ارتفع بنحو 2 مليار جنيه تقريبا خلال تعاملات سبتمبر ليصل إلى 340 مليار جنيه، بينما تراجع حجم النقد المصدر فئة 100 جنيه بقيمة 4.5 مليار جنيه، وانخفض حجم النقد المصدر من فئة 50 جنيها بنحو 442 مليون جنيه نهاية سبمتبر.





وبحسب البنك المركزي فإن نسبة النقد المصدر من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بنحو 0.07% لتتراجع إلى 10.21% مقابل 10.28% خلال نفس الفترة