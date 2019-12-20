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الزراعة تعلن بدء تصدير البرتقال لنيوزيلندا للمرة الأولى (فيديو)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:09 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، تفاصيل قرار نيوزيلندا بشأن فتح سوقها أمام البرتقال المصري لأول مرة، قائلًا إن وزارة الزراعة قدمت طلبًا لنيوزيلندا منذ أكثر من عامين لفتح أسواقها للموالح المصرية وخاصة البرتقال.

وأضاف "العطار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامجها "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أنه تم تبادل الملفات الفنية بين الحجر الزراعي المصري والنيوزيلندي؛ حتى يطمئن الجانب النيوزيلندي بأن كل شيء سليم.

وأشار إلى أنهم جاءوا إلى مصر منذ شهر أو شهر ونصف لزيارة مزارع الموالح المصرية، ورؤية المنظومة التصديرية، لافتًا إلى أنه تم توقيع مذكرة التفهام لتصدير البرتقال يوم الأحد الماضي، وأنهم سيبدأوا في تصدير البرتقال المصري لنيوزيلندا للمرة الأولى خلال الأسبوع المقبل.
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