شاهد.. مي عزالدين في أحدث إطلالتها الجديدة عبر "إنستجرام"

تشارك الفنانة مى عز الدين، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



حيث نشرت الفنانة المتألقة، صورة لها فى أحدث إطلالتها الجديدة، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، وتفاعل معها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .



ظهرت مى عز الدين، مرتدية فستان بيچ، ذات أكمام طويلة، مربوط بحزام بيچ حول وسطها، واعتمدت تسريحة شعر جذابة ومتألقة وتركته ديل حصان، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .



مسلسل" البرنسيسة بيسة":



شاركت الفنانة مى عز الدين، فى بطولة هذا المسلسل،حيث شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، بوسي، أمير المصرى، حجاج عبد العظيم، إيمان السيد، محمد أنور، اخراج اكرم فريد، تأليف فاروق هاشم، وتدور أحداث المسلسل حول إطار كوميدي .



يذكر أن آخر أعمال الفنانة مى عز الدين، فيلم " الفلوس" حيث شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، تامر حسني، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، زينة، تأليف محمد عبد المعطى، اخراج سعيد الماروق .