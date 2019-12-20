Advertisements الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - مصر المقاصة 1 × 1 طنطا الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:21 م Advertisements Advertisements Advertisements أخبار تهمك عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر منذ أقل من نصف ساعة خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري منذ حوالي 7 ساعات الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى منذ يوم رسميا.. لجنة المسابقات تعاقب برشلونة بسبب الكلاسيكو منذ أقل من ساعتين ارتفاع ضحايا انهيار سقف مضيفة مسجد بالبحيرة لحالتين وفاة و4 إصابات (صور وأسماء) منذ ساعتين و 55 دقيقة بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line منذ أقل من ساعة خطوة مفاجئة تقرب جوارديولا من قيادة برشلونة منذ أقل من ساعتين عاجل.. أزمة نارية لفايلر مع الأهلي منذ حوالي 9 ساعات بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League منذ 43 دقيقة 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد فلامنجو مجانًا live| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو بث مباشر Salah Liverpool منذ ساعتين عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا منذ حوالي 7 ساعات صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة منذ حوالي 7 ساعات «live Zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر On SpO منذ ثلث ساعة الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة منذ ساعة و 24 دقيقة اعتراف خطير من فالفيردي بعد الكلاسيكو منذ ساعة و نصف أول رد رسمي من الحكومة على أنباء زيادة أسعار تذاكر المترو منذ حوالي 5 ساعات