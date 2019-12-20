Advertisements
Advertisements
Advertisements

النيابة تصرح بدفن جثة عامل شنق نفسه بأبو النمرس

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:17 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
Advertisements
تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة عامل "تباع" داخل صندوق سيارة نصف نقل تابعة لإحدى شركات الملابس العالمية، بمنطقة أبو النمرس.

وكشفت التحقيقات، أن العامل كان يمر بحالة نفسية في الفترة الأخيرة، فقام بشنق نفسه داخل الصندوق، وتم العثور على جثته عند فتح سائق السيارة ومندوب الشركة لصندوق السيارة عند عودتهم من مهمة عمل، فتم الإبلاغ بالواقعة.

وبسؤال شقيقه في التحقيقات، أكد أنه يعاني من حالة نفسية في الفترة الاخيرة، فيما صرحت النيابة بدفن جثة العامل.

بداية الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة أبو النمرس بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة "تباع" داخل صندوق سيارة نصف نقل تابعة لشركة ملابس عالمية حال ركنها بمخزن الشركة بقرية شبرامنت.

وعلى الفور، تم التحفظ على الجثة وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جثة عامل النيابة العامة التحقيق أبو النمرس

أخبار تهمك

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد فلامنجو مجانًا live| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو بث مباشر Salah Liverpool

منذ ساعتين

عاجل.. أزمة نارية لفايلر مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ أقل من نصف ساعة

اعتراف خطير من فالفيردي بعد الكلاسيكو

منذ ساعة و نصف

أول رد رسمي من الحكومة على أنباء زيادة أسعار تذاكر المترو

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. لجنة المسابقات تعاقب برشلونة بسبب الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ ساعة و 20 دقيقة

خطوة مفاجئة تقرب جوارديولا من قيادة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

منذ 39 دقيقة

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ يوم

ارتفاع ضحايا انهيار سقف مضيفة مسجد بالبحيرة لحالتين وفاة و4 إصابات (صور وأسماء)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

وفاة عامل داخل مصنع بلاستيك في أبو النمرس بالجيزة

النيابة تصرح بدفن جثة مسن لقي مصرعه إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بأبو النمرس

قرار النيابة بشأن جثة الشاب المنتحر داخل شقته بأبو النمرس

النيابة تصرح بدفن عامل لقي مصرعه بالسقوط من الطابق الخامس بأكتوبر

أمن الجيزة يضبط عددا من الخيالة بالمنطقة الأثرية بالهرم

"شنقت نفسها".. النيابة: "أزمة نفسية" وراء انتحار طفلة البدرشين

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:08 م

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

اعتراف خطير من فالفيردي بعد الكلاسيكو

06:02 م

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

12:41 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

06:37 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status