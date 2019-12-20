انتهاء التصويت في انتخابات نادي القضاة وبدء الفرز

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، غلق باب التصويت في انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة النادي، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وتزامنا مع عملية فرز الأصوات بدأت الجمعية العمومية للقضاة مناقشة الميزانية العامة للنادي وكشف حساب الفترة التي كان يتولى فيها المستشار محمد عبد المحسن رئاسة النادي.