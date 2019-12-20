Advertisements
Advertisements
Advertisements

«live Zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر On SpO

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة والتي ستقام مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وستقام المباراة على ملعب ستاد القاهرةالدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً وستذاع عبر قناتي تايم سبورت بصوت المعلق محمد الكواليني وأون سبورت بصوت المعلق حاتم بطيشة.


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ أقل من نصف ساعة

اعتراف خطير من فالفيردي بعد الكلاسيكو

منذ ساعة و نصف

رسميا.. لجنة المسابقات تعاقب برشلونة بسبب الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

خطوة مفاجئة تقرب جوارديولا من قيادة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد فلامنجو مجانًا live| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو بث مباشر Salah Liverpool

منذ ساعتين

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

منذ 43 دقيقة

أول رد رسمي من الحكومة على أنباء زيادة أسعار تذاكر المترو

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ ساعة و 24 دقيقة

خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أزمة نارية لفايلر مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

«live Zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر On SpO

منذ ثلث ساعة

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ يوم

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

ارتفاع ضحايا انهيار سقف مضيفة مسجد بالبحيرة لحالتين وفاة و4 إصابات (صور وأسماء)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:08 م

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

اعتراف خطير من فالفيردي بعد الكلاسيكو

06:02 م

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

12:41 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

06:37 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status