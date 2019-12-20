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«live Zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر On SpO
الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:13 م
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خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة والتي ستقام مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وستقام المباراة على ملعب ستاد القاهرةالدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً وستذاع عبر قناتي تايم سبورت بصوت المعلق محمد الكواليني وأون سبورت بصوت المعلق حاتم بطيشة.
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