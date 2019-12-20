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اخبار البورصة المصرية .. تعرف علي أعلي 5 قطاعات تداولاً بالبورصة هذا الأسبوع

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:51 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية

 رصدت البورصة المصرية من خلال التقرير الأسبوعي ، أكثر 3 قطاعات بها من حيث قيم التداول شامل الصفقات ، حيث تصدر قطاع البنوك ترتيب-هذه القطاعات خلال جلسات الاسبوع الماضي، بقيمة 886.6 مليون جنيه وبتداولات 12.8 مليون سهم.

واحتل قطاع الخدمات المالية ، المرتبة الثانية بقيمة 620 مليون جنيه وبتداولات 129.5 مليون سهم، ثم العقارات بقيمة485.2 234 مليون جنيه وبتداولات 146.4 مليون سهم، ثمالخدمات والمنتجات الصناعية بقيمة 180 مليون جنيه وبتداولات 32.5 مليون سهم، ثم الرعاية الصحية  بقيمة176.6 مليون جنيه وبتداولات 29.2 مليون سهم .

ونوه التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية  أن مشتريات الأجانب سجلت 4ر21 مليون جنيه بينما سجل المستثمرون العرب صافى شراء بقيمة 4ر21 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافى تعاملات المصريين استحوذت على 7 .66 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 6 .24%، وسجل العرب 8 .8% وسجل الأجانب صافى بيع قدره 903 .2 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافى بيع بلغ 046 .1 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام. 

 

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