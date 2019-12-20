"مش عارف إخواتي كام".. تفاصيل جديدة في حياة والد ضحية التنمر (فيديو)

قال سانتوس منتوث، الطالب السوداني جون الذي تعرض للتنمر، إن والده زعيم قبيلة وتزوج من 8 نساء، مشيرًا إلى أنه ترك جنوب السودان مع عائلته عام 2000 ليعيش في مصر بسبب ظروف الحياة الصعبة في جنوب السودان.



وأضاف "منثوث"، خلال حواره ببرنامج "قنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن بلاده كان بها حروب، ولذلك قررت أسرته العيش في مصر للحصول على حياة أفضل وأن يحظى بالتعليم هو وأشقائه، لافتا إلى أن السودان كانت تعاني من حروب أهلية بين الجنوب والشمال.



وأشار إلى أن الزواج الكثير أمر عادي في جنوب السودان خاصة لزعيم قبيلة وفقا للتقاليد والعادات، متابعا: "مش عارف إخواتي كام.. ووالدي قتلوه في 2005 لأنه كان بيقف أمام الحكومة".



من جانبه، قال جون، صاحب فيديو التنمر وأحد المشاركين في منتدى شباب العالم بمدينة "شرم الشيخ"، إنه يمتلك الكثير من الأصدقاء داخل المجتمع المصري الذي ترعرع فيه.



ونوه إلي أن المصريين هم من وقفوا معه خلال أزمة فيديو التنمر الشهير، حيث سعى بعضهم لمساعدته لاسترداد حقه مرة أخرى والتقدم بشكوى في المتنمرين.



