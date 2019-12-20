ظهور نادر للفنان حسن يوسف.. كيف تغيرت ملامحه؟ (صور)





أقامت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر برئاسة حسين زين احتفالها السنوي بإحدى الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، وذلك لتكريم كوكبة من نجوم الدراما المصرية والعربية الذين أثروا الشاشة بالعديد من الأعمال المتميزة للعام 2019.





وشهدت الاحتفالية ظهورًا نادرًا للفنان حسن يوسف، والذي يأتي بعد غياب كبير عن الساحة، إذْ بدت عليه ملامح الشيخوخة بشكل كبير واتكأ على "عصاه" كي يستطيع الحضور لتسلم درع تكريمه عن مجمل أعماله.











