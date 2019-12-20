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ظهور نادر للفنان حسن يوسف.. كيف تغيرت ملامحه؟ (صور)
الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:05 م
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صلاح حسن - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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أقامت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر برئاسة حسين زين احتفالها السنوي بإحدى الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، وذلك لتكريم كوكبة من نجوم الدراما المصرية والعربية الذين أثروا الشاشة بالعديد من الأعمال المتميزة للعام 2019.
وشهدت الاحتفالية ظهورًا نادرًا للفنان حسن يوسف، والذي يأتي بعد غياب كبير عن الساحة، إذْ بدت عليه ملامح الشيخوخة بشكل كبير واتكأ على "عصاه" كي يستطيع الحضور لتسلم درع تكريمه عن مجمل أعماله.
ظهور نادر للفنان حسن يوسف
تكريم حسن يوسف
كما شهد الحفل أيضًا حضور عدد من رواد الفن بجانب حسن يوسف وهم يوسف شعبان وعزت العلايلي وإلهام شاهين ومحمود قابيل، وهؤلاء تم اختيارهم من خلال لجنة مختصة لتكريمهم عن مجمل الأعمال الفنية التي قدموها على مدار مشوارهم الفني.
رواد الفن المصري
وتوافد على حضور الاحتفالية عدد كبير من النجوم بينهم التونسية لطيفة والسورية سوزان نجم الدين والمصريين صلاح عبد الله، شريف سلامة وزوجته داليا مصطفي، مي عمر، ماجد المصري وزوجته، صبري فواز، مراد فكري، شيري عادل، السيناريست سيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما، وإيناس عبدالله رئيس قناة نايل دراما، وخالدة محمد رئيس قناة العائلة وأشرف غزالي رئيس قناة النيل الثقافية.
دنيا وإيمي سمير غانم
يُذكر أن هذه الاحتفالية تقام بشكل سنوي ويتم فيها تكريم نجوم الفن والغناء في مصر والعالم العربي عن أفضل الأعمال التي قدموها خلال العام.
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