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عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:08 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد الأفريقي "كاف"، اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر الجاري، عن توقيع عقود إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد نظيره الترجي التونسي، بشكل رسمي في قطر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الاتحاد القطري.

وأوضحت مصادر مقربة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إدارة الزمالك لم تغير موقفها بشأن عدم لعب المباراة، وترك الملف للجهات المسئولة في الدولة إن كان لها رأي مختلف عن موقف القلعة البيضاء.

وأضاف: "مجلس إدارة نادي الزمالك، ما زالت مستمرة في تحركاتها لدى "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية، من أجل تقديم المستندات الكاملة بعدم لعب المباراة في قطر وطلب نقلها إلى تونس أو أي مكان آخر، وذلك بسبب الخلافات السياسية بين البلدين".

وأصبح الزمالك في موقف حرج بعد بعد قرار الفيفا بإقامة المباراة على الأراضي القطرية، ومن المنتظر أن تقام مباراة السوبر الأفريقي بين الترجي التونسي ونظيره الزمالك يوم 14 فبراير المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن الجدير بالذكر أن الزمالك يلعب المباراة نظرا لحصوله على لقب كأس الاتحاد الأفريقية "الكونفدرالية الأفريقية"، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما يخوض الترجي التونسي المباراة نظرًا لتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، بعد تغلبه على الوداد البيضاوي المغربي في مباراة الذهاب، قبل أن تلغى مباراة الإياب بعد انسحاب الفريق المغربي اعتراضا على الغاء هدف وليد الكرتي، لتحتسب البطولة للفريق التونسي.

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الكلمات المفتاحية

قطر قرار الكاف السوبر الإفريقي الزملك والترجي الزمالك

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