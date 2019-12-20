بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري| نتيجة مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم الجمعة 20-12-2019

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة التي تجمع الفريقان اليوم الجمعة على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز روابط البث المباشر التي تنقل المباراة على الهواء بالإضافة إلى أبرز إستعدادات الفريقين.





كورة ستار kora star البداية مع فريق نادي الزمالك الذي تلقى خسارة مفاجأة الجولة الماضية من فريق نادي طلائع الجيش بهدفين مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش الثالث بالسويس.





كورة لايف kora live في المقابل تمكن نادي سموحة في تحقيق الفوز على فريق نادي أسوان بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب ناصر ماهر من ركلة جزاء وأنقذ الهاني سليمان ركلة جزاء حافظت لأبناء حسام حسن على النقاط الثلاثة.





يلا شوت الحصري yalla shoot 7asry ويطمح الفرنسي باتريس كارتيرون في أن يقود المارد الأبيض لتحقيق الثلاثة نقاط اليوم لمصالحة الجماهير وخوفًا من إستمرار النتائج السلبية التي ستؤثر بالسلب على مشوار الفريق في البطولة.





يلا كورة أونلاين yalla kora online في المقابل يدخل حسام حسن المباراة ويسعى لإستغلال الحالة المعنوية السيئة التي يعيشها لاعبوا نادي الزماكل من اجل خطف النقاط الثلاثة للدخول وسط المربع الذهبي لبطولة الدوري .





ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة أون سبورت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

ويمكن لرواد الفجر الرياضي متابعة المباراة على الهواء مباشرةً عبر روابط البث المباشر التي نرصدها لكم في السطور أدناه



