بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة Presentation Egyptian Premier League

KOORA STAR يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة قوية اليوم تجمع بين نادي الزمالك ونادي سموحة ضمن مباريات الجولة التايعة من بطولة الدوري المصري فى لقاء سيقوده الحكم محمد الحنفي، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك وسموحة YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك اليوم KOORA STAR، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك وسموحة YALLA SHOOT، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع كورة ستار، شاهد مباراة الزمالك وسموحة ببطولة الدوري المصري YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك وسموحة KOORA STAR.





KOORA STAR شاهد مباراة الزمالك وسموحة YALLA SHOOT، فى مباراة يسعي فيها الزمالك لتعويض خسارته الأخيرة، بينما يسعي سموحة للإستمرار فى الإنتصارات تحت قيادة حسام حسن، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك اليوم KOORA GOAL





KOORA STAR موعد مباراة الزمالك وسموحة ببطولة الدوري المصري

KOORA STAR يحل فريق سموحة ضيف ثقيل على نادي الزمالك ضمن مباريات الجولة ال 9 من بطولة الدوري المصري فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك وسموحة ببطولة الدوري المصري KOORA STAR، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك وسموحة YALLA SHOOT.





KOORA ONLINE القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة ببطولة الدوري المصري

YALLA SHOOT يستضيف الزمالك نظيره سموحة على ستاد القاهرة الدولى اليوم فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة ب جودات مختلفة لمباراة الزمالك وسموحة YALLA SHOOT.





وكان الزمالك قد خسر اللقاء الماضي أمام فريق طلائع الجيش بثلاث أهداف مقابل هدفين بينما فاز نادي سموحة على أسوان بهدف دون رد.





ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع برصيد 13 نقطة بينما سموحة فى المركز الخامس بنفس عدد النقاط 13 نقطة.



