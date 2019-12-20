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Egyptian Premier League| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:59 م
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الزمالك
الزمالك
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع الزمالك ضد سموحة YALLA SHOOT 7ASRY، في إطار الجولة التاسعة من الدوري المصريkora live.

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