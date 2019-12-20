Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على تاريخ قدس الأقداس بقصر "قارون" بالفيوم

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
تستعد محافظة الفيوم، للأحتفال بالظاهرة الفلكية الفريدة التي تحدث في 21 ديسمبر من كل عام، بتعامد الشمس على قدس الأقداس في قصر قارون، بمركز يوسف الصديق، وتستمر لنحو 25 دقيقة.

تعامد أشعة الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون"، واحدة من الظواهر الفلكية نادرة الحدوث، التي شهدها المعبد المشيد بمنطقة بحيرة "قارون" بالفيوم، وهي تحدث مرة واحدة في مثل هذا الوقت من العام، لتذكرنا بتعامد الشمس، الذي يحدث على وجه تمثال "رمسيس الثاني" بمعبد أبو سمبل في أسوان، والذي يحدث يومي 22 أكتوبر و22 فبراير من كل عام، والمعبد تم تشييده في الحقبة البطلمية، عندما كانت الإسكندرية عاصمة مصر.

أما فيما يخص هذه الظاهرة، فهي تتوازى مع توقيت ظاهرة فلكية، اسمها ظاهرة "الانقلاب الشتوي"، وهي تحدث في الجزء الشمالي للكرة الأرضية على عكس الجزء الجنوبي للكرة الأرضية وفي أيام 20 و21 و22 أو 23 ديسمبر من كل عام، وهي أن أحد هذه الأيام سيكون الأقصر نهارا في السنة، وهنا سيحدث التعامد في الساعة 6:49 صباحًا بتوقيت القاهرة، وتدخل الشمس إلى المعبد، وتمر على منظر لملك، في الأغلب يكون حاكمًا بطلميًا، إلا أن تصل لـ"قدس الأقداس"،

قدس الأقداس في معبد قارون، هوعبارة عن 3 مقاصير ( مقصورة يسار، ومقصورة وسطى، ومقصورة يمين )، وهنا تحدث ظاهرة فلكية أخرى، تعبر عن عبقرية المصري القديم، فالشمس تتعامد على المقصورة اليمنى والوسطى، ولا تنير المقصورة اليسرى، وهذا ليس خطأ فلكيا، وإنما فسرها عالم، بأن هذه المقصورة اليسار كانت مخصصة لـ ( التمساح الأسطوري المحنط )، ومن هنا كان التصميم متعمدا ألا تدخل الشمس إلى المقصورة اليسرى حتى لا تتلف المومياء، كما أن هناك نظرية أخرى تفسر ذلك، وهي أن شروق الشمس في مصر القديمة كان بداية الحياة، والمومياء المحنطة بداية رحلة الموت، ولذلك لا تأتي لها الشمس".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر قدس الاقداس قارون اخبار

أخبار تهمك

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ أقل من نصف ساعة

أول رد رسمي من الحكومة على أنباء زيادة أسعار تذاكر المترو

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. أزمة نارية لفايلر مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد فلامنجو مجانًا live| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو بث مباشر Salah Liverpool

منذ ساعتين

رسميا.. لجنة المسابقات تعاقب برشلونة بسبب الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

خطوة مفاجئة تقرب جوارديولا من قيادة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

منذ ساعة الا ربع

خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

ارتفاع ضحايا انهيار سقف مضيفة مسجد بالبحيرة لحالتين وفاة و4 إصابات (صور وأسماء)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

اعتراف خطير من فالفيردي بعد الكلاسيكو

منذ ساعة و 28 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

منذ 39 دقيقة

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ننشر تفاصيل احتفالية ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بأبو سمبل

باحث: تعامد الشمس على وجه الملك "رمسيس الثاني" من أبرز الظواهر الفلكية في العالم

الفيوم تستعد لتعامد الشمس على معبد قصر قارون الجمعة المقبلة

وزراء وسفراء ومحافظ أسوان وسائحون يشهدون تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني (فيديو وصور)

تفاصيل تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني اليوم

بحضور 4500 سائح.. تفاصيل تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:08 م

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

اعتراف خطير من فالفيردي بعد الكلاسيكو

06:02 م

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

12:41 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

06:37 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status