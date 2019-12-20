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مؤلفة المهرجانات أمل درويش: "الكلمات الخارجة مرفوضة ولابد من تدخل نقابة الموسيقيين"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:49 م
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كاتبة المهرجانات الشعبية أمل درويش
كاتبة المهرجانات الشعبية أمل درويش
سعد نبيل
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قال كاتبة المهرجانات الشعبية أمل درويش، إن فن المهرجانات تقدم بنسبة كبيرة، واحتوت كلماته على رسائل تناقش قاضايا المجتمع بالشكل المعاصر، فضلًا عن وصفه للواقع ومشاكل الجيل الصاعد، مستندة على أن المهرجان يقدم بالوسط الفني وليس بالشارع فقط.  

وأكدت "درويش"، على أن الجمل الخارجة التي تقدم بالمهرجانات الشعبية، مرفوضة تماما، ولا يمكن أن تنتهي هذه الظاهرة إلا اذا وضع قانون تحت إشراف نقابة المهن والمصنافات، حتى يتم تطوير جميع عناصر فن المهرجانات بالكامل.

جدير بالذكر أن أمل درويش، كاتبة المهرجانات، تعد من أوائل من دخل عالم فن المهرجانات الشعبية، وتعاونت مع كوكبة كبيرة من نجوم الفن، ونجوم المهرجانات، وأبرزهم، شحته كاريكا واوكا وارتيجا، وغاندي، وحسن الرداد، وحورية فرغلي، ومحمد فراج.

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