باحث: تركيا تسعى لتطبيق النموذج السوري في ليبيا

قال كرم سعيد، الباحث في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن روسيا أصبحت طرف فعل في إدارة الأزمة الليبية، حيث تنحاز روسيا بشكل كبير للجيش الوطني الليبي.



وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامجها "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن تركيا تسعى إلى تطبيق النموذج الذي حدث في سوريا بليبيا، مؤكدًا أن الوضع مغاير في ليبيا وهى ليست سوريا.



وأوضح أن ليبيا لديها حكومتين وبرلمانيين، وهناك حالة انقسام واحدة، ولكن الدور الروسي فاعل وأكثر فاعلية في الأزمة الليبية، متابعًا: "تركيا تخشى حدوث تطورات في ليبيا بسبب موقف روسيا والعديد من الدول الأخرى".

