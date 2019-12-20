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نتيجة مباراة الزمالك اليوم| مواعيد مباريات الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالد ضد سموحة بث مباشر اليوم في الدوري المصري NOW

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:53 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة، عندما يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سموحة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE
حرصًا على مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة الزمالك ضد سموحة، في تمام السابعة والنصف مساء الأربعاء الموافق 20 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف بتوقيت تونس، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد سموحة
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الزمالك ضد سموحة، للاستمتاع بها حصريًا فور انطلاقها عبر قناة ON SPORT.

بث مباشر لمباراة الزمالك ضد سموحة كول كورة COOLKORA
يسعى الزمالك لإستعادة نغمة الإنتصارات من جديد بعد تعثره الأخير أمام نظيره طلائع الجيش، لمصالحة جماهيره الغاضبة من النتائج السيئة، بث مباشر للمباراة Kora Online.

ويعول الزمالك في مباراة اليوم على خدمات كلا من الثلاثي الهجومي شيكابالا، وأشرف بن شرقي، وعمر السعيد zamalek ONLINE.

يلا شوت Yalla Shootمباراة الزمالك ضد سموحة
ونقدم لكم بث مباشر لمباراة الزمالك ضد سموحة، للاستمتاع بمباراة قمة الجولة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

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