بث مباشر Zamalek لايف مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة Zamalek Today رابط مباشر الآن

يخوض الزمالك مواجهة قوية عندما يواجه نظيره سموحة، فى السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولى.





On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 في الدوري المصري On Line بدون تقطيع

يسعى الزمالك فى تحقيق الانتصار على نظيره والاعتلاء فى صدارة الجدول، بينما يحاول سموحة استغلال تراجع أداء الزمالك الذى لفت جميع الأنظار فى اخر مباراتان له وخطف ثلاث نقاط غاليه والدخول للمربع الذهبى.





مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة بث مباشر





فى آخر مواجهة جمعت بين الفريقين نجح الفارس الأبيض فى التغلب على الفريق السكندرى وانتهت المباراة بنتيجة هدف نظيف دون رد أحرزه اللاعب "فرجانى ساسي" عن طريق ضربة جزاء فى الدقيقة 37 من عمر وزمن المباراة على ملعب "بترسبورت"، وذلك فى يوم3 من شهر أبريل فى هذا العام الجارى فى إطار منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز فى الموسم الماضي.





ويسعى الأبيض للعودة لانتصاراته المحلية بعدما تعثر مؤخرًا أمام طلائع الجيش ليتلقى هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقان بالأسبوع الثامن من منافسات البطولة.





يلتقي فريق الكرة بنادي الزمالك، مع منافسه سموحة مساء غد الجمعة في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الزمالك وسموحة على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري.





مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري





مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري





مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري





مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري





وتمثل مواجهة سموحة أهمية خاصة لدي لاعبي الزمالك والجماهير البيضاء، كونها تأتي بعد الهزيمة على يد طلائع الجيش بنتيجة 3-2.





ويدخل الزمالك المباراة ولديه 13 نقطة من 7 مواجهات خاضها خلال الموسم الحالي، تمكن خلالها من الفوز في أربع مواجهات والتعادل في واحدة أخيرة والهزيمة أمام إنبي وطلائع الجيش.





ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف أخرى.





عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي يستضيف نادي الزمالك مساء اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر فريق سموحة في إطار منافسات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وننشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري.





موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر





تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة.. وبث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري





تذاع المباراة على قناتي تايم سبورت وأون سبورت





بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر





ويدخل نادي الزمالك المباراة اليوم وهو في المركز الرابع برصيد 13 نقطة من 7 مباريات خاضها حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراة وخسر في مباراتان.





فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 13 نقطة أيضًا، حققهم من الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراة، فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.







