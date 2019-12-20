ضحية التنمر: ولدت بمصر.. وتأخرت في الدراسة لسوء حالة والدي المادية (فيديو)

قال جون منتوث، طالب من جنوب السودان تعرض للتنمر، إنه ولد بمصر وتأخر في الدراسة بسبب سوء الحالة المادية لوالده، مشيرا إلى أن عمره 16 عاما وهو في الصف الرابع الابتدائي.



وأضاف "منثوث"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "قنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن شقيقه الأكبر "أجا" ترك المدرسة لكي يساعد والده في العمل، لافتًا إلى أنه يدرس اللغة العربية واللغة الإنجليزية مع طلاب مصريين وسودانيين.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اصطحب جون منتوث الطالب الجنوب سوداني الذي تعرض للتنمر، معه، خلال انطلاق فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.



وجلس الطفل في الصفوف الأولى إلى جوار الرئيس السيسي، وظهرت عليه علامات السعادة خلال حضوره فعاليات المنتدى.

