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محمد كشك: "الداخلية" خلية نحل لتلبية احتياجات المعاقين (فيديو)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:50 م
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محمد كشك
محمد كشك
هدى عبدالرازق
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أشاد محمد كشك، بتعامل وزارة الداخلية مع المكفوفين، مشيرًا إلى أنه لا توجد مناسبة إلا وتحرص الوزارة على تقديم المساعدة والتسهيلات للمكفوفين.

وأشار "كشك"، خلال برنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب "الفجر"، إلى أن الداخلية يوم 3 ديسمبر الماضي الموافق اليوم العالمي للمعاق، قررت السماح باستخراج أي أوراق رسمية للمعاقين مجانًا، موجهًا التحية إلى إدارة الجوازات، ووحدة حقوق الإنسان بإدارة الجوازات.

ووصف وزارة الداخلية بـ خلية النحل التي تعمل لصالح تلبية احتياجات المعاقين، معقبا: "يارب تكون مصر كلها زي جهاز الداخلية الذي يحرص على خدمة المواطن، وبنشكرهم على حسن تعاونهم، ومساعدتهم للمعاقين، والمودة اللي في قلوبهم".
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