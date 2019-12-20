الموافقة على اتفاق البريكست يدعم الجنيه الاسترليني أمام الدولار

أعلن البرلمان البريطاني، اليوم الجمعة، موافقتة على اتفاق خروج بريطانيا" البريكست" من الاتحاد الأوروبي الذي توصل إلية بوريس جونسون رئيس الوزراء الجديد في وقتا سابق مع دول الاتحاد الأوروبي هذا العام.

وصعد الجنيه الاسترليني عقب الوافقة على الاتفاق بنسبة 0.42% مقابل الدولار؛ ليصل إلى 1.3 دولار أمريكى، وكان قد شهد هبوطا قويا منذ اعلان بريطانيا نيتها الأنفصال عن الاتحاد الأوروبي وعد توصلها لاتفاق خلال ثلاث سنوات الماضية.

ومن المقرار أن يتم تنفيذ اتفاق الخروج بداية من 31 يناير 2020.