خطوة مفاجئة تقرب جوارديولا من قيادة برشلونة





اتخذ الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي برشلونة الإسباني خطوة جديدة تقربه من قيادة نادي برشلونة الإسباني.





رحيل فالفيردي عن تدريب نادي برشلونة





وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة سيرحل عن النادي في نهاية الموسم الحالي بشكل مؤكد.





كما أشارت التقارير الصحفية إلى أن جوارديولا من المرشحين بقوة لتدريب نادي برشلونة خلفا لفالفيردي عند رحيله عن الفريق.





خطوة جديدة تقرب جوارديولا من برشلونة





وكشفة"دانيال جيرونس" مراسل قناة "فوكس سبورت" أن أولاد بيب جوارديولا سجلوا في مدارس برشلونة العام المُقبل علماً أن إنتخابات برشلونة القادمة 2021.





موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني





ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نادي ديبورتيفو ألافيس يوم السبت القادم 21 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني





ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 36 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.



