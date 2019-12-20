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اللجنة المنظمة تحدد موعد طرح تذاكر مباراة السوبر السعودي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:43 م
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يواجه النصر نظيره التعاون، في إطار مباراة كأس السوبر السعودي، يوم الرابع من شهر يناير المقبل، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وقررت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر السعودي، طرح تذاكر مباراة النصر والتعاون، أحد أيام الأسبوع المقبل.

جدير بالذكر أن النصر توج بطلاً للدوري السعودي للمحترفين 2018-2019، بينما حصد التعاون لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم ذاته.

ويستعد النصر لمواجهة ضمك، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

بينما يواجه التعاون نظيره أبها، يوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الملك.

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