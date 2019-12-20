"فوربس" تختار مصر ضمن قائمة 27 بلد تنصح بزيارتهم خلال 2020

وضعت مجلة فوربس العالمية مصر من ضمن قائمة تشمل 27 دولة حول العالم، يجب على محبين السفر والمغامرة زيارتها خلال العام القادم 2020.

وجاء اختيار مصر في تقرير" اين تذهب لاحقا"، الذي قام بأعدادة عدد من المسافرين قامو بجولة حول العالم،من قبل الرحالة اليكسي ألفورد صاحبة لرقم القياسي في موسوعة غينيس كأصغر مسافر لزيارة جميع دول العالم البالغ عددها 196 دولة في سن21 .

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وأوضحت"ألفرود" أن معرفتها بمصر بدأت من خلال القراءة عن افضل المواقع بها، مشيرة إلى أن مصر لا تزال واحدة من أكثر الدول الظلومة سياحيا ، مضيفًا أنها تستحق مزيدًا من التقدير .

وأضافت "ألفورد" إن مصر بدأت أخيرًا تتلقى الاهتمام الذي تستحقه ، خاصةً بعد أن اختارتها منظمه السياحة العالمية كرابع وجهة للسفر اأسرع نمواً في العالم.