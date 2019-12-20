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مواجهات قوية للدخان والصيد والاتصالات والعياط بالقسم الثالث

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:34 م
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مظاليم
مظاليم
لؤي ماجد
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تنطلق السبت، في تمام الثانية والنصف عصراً، مباريات الأسبوع الحادي عشر من مباريات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث.

ومن المنتظر أن تشهد تلك الجولة 6 مباريات ساخنة، حيث يلاقي فريق جينيس صاحب المركز السابع برصيد 14 نقطة نظيره فريق جولدي صاحب الوصافة برصيد 23 نقطة.

بينما يخرج حلوان العام صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة لملاقاة أبو النمرس صاحب المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

ويستضيف المعادي صاحب المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط فريق البدرشين صاحب المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

ويخوض فريق الصيد صاحب المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط لقاء هام مع فريق الصف صاحب المركز السادس برصيد 14 نقطة.

ويخرج الدخان المتصدر برصيد 25 نقطة لملاقاة فريق القومي صاحب المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

ويستضيف بشتيل صاحب المركز العاشر برصيد 9 نقاط لملاقاة العياط متذيل المجموعة برصيد نقطتين.

ويحل فريق 6 أكتوبر الخامس برصيد 18 نقطة ضيفاً ثقيلاً على فريق الإتصالات الرابع برصيد 21 نقطة.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الدخان 25 نقطة
2- جولدي 23 نقطة
3- حلوان العام 22 نقطة
4- الإتصالات 21 نقطة
5- أكتوبر 18 نقطة
6- الصف 14 نقطة
7- جينيس 14 نقطة
8- أبو النمرس 12 نقطة
9- القومي 11 نقطة
10- بشتيل 9 نقاط
11- البدرشين 8 نقاط
12- الصيد 7 نقاط
13- المعادي 6 نقاط
14- العياط نقطتين
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