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5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الهلال ضد مونتيري في كأس العالم للأندية| بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري Alhilal live

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:28 م
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الهلال ضد مونتيري
الهلال ضد مونتيري
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مشاهدة مباراة الهلال ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بمونديال الأندية المقام حاليًا في قطر.

يترقب جميع عشاق النادي السعودي العريق “الهلال” مباراة الفريق في كأس العالم للأندية، حيث يلتقي الهلال وجها لوجه مع فريق مونتيري المكسيكي، في مباراة لتحديد صاحب المركز الثالث وصاحب المركز الرابع في كأس العالم للأندية بقطر 2019، وستكون مباراة مُرتقبة ومنتظرة من الجميع.

موعد مباراة الهلال ومونتيري
وبالحديث عن توقيت المباراة فستكون غدا السبت 21 من شهر ديسمبر 2019 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءا بتوقيت السعودية، والسادسة والنصف مساءا بتوقيت أبو ظبي، وستُلعب المباراة على ملعب خليفة الدولي في الدوحة عاصمة قطر المستضيفة لمونديال الأندية 2019.

جدير بالذكر أن الهلال قد خسر في مباراته السابقة في الدور قبل النهائي، وذلك حينما واجه فريق فلامينجو البرازيلي في مباراة فاز بها فلامينجو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى الجانب الآخر فقد خسر فريق مونتيري أيضا ضد ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف.

وبذلك يضرب مونتيري موعدا ناريا مع الهلال في مباراة لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية، بين أنطونيو محمد مدرب مونتيري المكسيك، ضد رازافان لوشيسكو مدرب الهلال السعودي.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الهلال ومونتيري في كأس العالم للأندية
ولمن يبحثون عن حلا لمشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بصورة مجانية في المنزل، نقدم لكم بعض القنوات المفتوحة والتي ستنقل المباراة مباشرة بدون تشفير أو تقطيع، وإليكم قائمة القنوات وتردداتها:

قناة الكأس 6 اتش دي على قمر ARABSAT 2A في اتجاه 62 شرقا، وترددها 12418 أفقي، ومعامل الترميز 27500.
قناة الكأس 3 اتش دي على القمر الصناعي نايل سات بتردد 11919 أفقي.
قناة الكأس 3 اتش دي أيضا ولكن على القمر عرب سات بتردد 12245 عمودي.
قناة BBC 2 الإنجليزية على القمر الصناعي أسترا Astra 2A/2B/2D، في الاتجاه 28.2 شرقا، ومعامل تصحيح 2/3 ومعدل الترميز 23000.
قناة Asr HD TV الأفغانستانية على القمر Insat 2DT واتجاه 55.1 شرقا، والتردد 10845 عمودي، والتصحيح 2/3، والترميز 27500.

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