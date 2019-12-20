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سكرتير عام السويس سرعة الانتهاء من إنشاء حدائق عامة ومسطحات خضراء استعدادًا لماراثون زايد

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:31 م
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بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
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قام اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة يرافقه عددا من القيادات التنفيذية اليوم الجمعة بجولة لمتابعة أعمال التطوير والتجميل والمسطحات الخضراء والإنارة العامة والأرصفة التي تتم بطريق صلاح نسيم، مؤكدا علي ان العمل على قدم وساق للانتهاء من التطوير والتجميل ليصبح منظرًا جماليًا ومتنفسًا جديدًا لأهالي السويس ويواكب فعاليات ماراثون زايد الخيري الذي سيقام في 27 ديسمبر 2019.

وأعطى اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام توجيهاته لحي فيصل وحي السويس والمتابعة الميدانية بتكثيف العمل وسرعة الانجاز.

رافق السكرتير العام في الجولة كلا من أمل إبراهيم رئيس حي السويس والعميداحمد يوسف مديرعام الشاليهات والشواطئ وشعبان حمدان مدير التجميل والحدائق بالمحافظة ومحمد فتحي مدير الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة ومنير كامل مدير عام لمتابعة الميدانية وعادل خشانة ممثل من المكتب الفني ومحمد عبد الله سكرتير حي فيصل وعزت الحنبوسي مساعد رئيس حي الاربعين وجهاز الانارة العامة والشركات المنفذة للأعمال.
سكرتير عام السويس سرعة الانتهاء من إنشاء حدائق عامة ومسطحات خضراء استعدادًا لماراثون زايد
سكرتير عام السويس سرعة الانتهاء من إنشاء حدائق عامة ومسطحات خضراء استعدادًا لماراثون زايد
سكرتير عام السويس سرعة الانتهاء من إنشاء حدائق عامة ومسطحات خضراء استعدادًا لماراثون زايد
سكرتير عام السويس سرعة الانتهاء من إنشاء حدائق عامة ومسطحات خضراء استعدادًا لماراثون زايد
سكرتير عام السويس سرعة الانتهاء من إنشاء حدائق عامة ومسطحات خضراء استعدادًا لماراثون زايد
سكرتير عام السويس سرعة الانتهاء من إنشاء حدائق عامة ومسطحات خضراء استعدادًا لماراثون زايد
سكرتير عام السويس سرعة الانتهاء من إنشاء حدائق عامة ومسطحات خضراء استعدادًا لماراثون زايد
سكرتير عام السويس سرعة الانتهاء من إنشاء حدائق عامة ومسطحات خضراء استعدادًا لماراثون زايد
سكرتير عام السويس سرعة الانتهاء من إنشاء حدائق عامة ومسطحات خضراء استعدادًا لماراثون زايد
سكرتير عام السويس سرعة الانتهاء من إنشاء حدائق عامة ومسطحات خضراء استعدادًا لماراثون زايد
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